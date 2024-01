Stamgasten van de Haarlemse nieuwjaarsreceptie: "Ik mis de grandeur van weleer"

Handen schudden, wel of niet een wangzoen, de beste wensen voor 2024 en een borrel met een bitterbal. Politici komen en gaan, maar op de Haarlemse nieuwjaarsreceptie in de eeuwenoude Gravenzaal van het stadhuis zijn er Haarlemmers die elk jaar weer komen.

"Daar gaan we weer." Burgemeester Jos Wienen van Haarlem beklimt net als voorgaande jaren het podium in de Gravenzaal van het stadhuis nadat hij een paar honderd handen heeft geschud. "Maar het is ook een mooie gewoonte", begint hij zijn speech. Hij spreekt de hoop uit dat meer Haarlemmers hun weg naar het stadhuis vinden dit jaar. "Want dit is toch het huis van de bewoners van deze stad."

Ze zijn 58 en een half jaar geleden getrouwd in dezelfde Gravenzaal waar ze nu elk jaar de burgemeester op de nieuwjaarsreceptie een handje geven. "Om de goede man te bedanken. Want je zal het maar moeten doen, de één vindt dit en de ander vindt dat. En hij moet het maar samenbrengen."

Beide hebben links op hun kleding het bekende oranje strikje gespeld. Ze zijn gedecoreerd voor hun vrijwilligerswerk: Jan als organisator van gehandicaptenreizen en Addie voor haar EHBO-lessen. "Ik kwam laatst nog een jongen op straat tegen die ik les had gegeven. Hij had het leven van zijn vriendje gered door een snijwondje dicht te knijpen zoals Addie hem had geleerd.

Ze wil graag met haar trouwe hulphond Irza op de foto bij de kerstboom. "Want hier is er tenminste veel licht." Daar vertelt ze over haar goede voornemen voor 2024: "Minimaal twee maal de Alpe D'Huez oplopen." Voor haar vriend Mark, die het niet meer kan doen, omdat hij te horen heeft gekregen dat hij niet lang meer te leven heeft. "Maar wij leven in het nu, we leven goed en omdat hij het niet meer kan doe ik het." Irza mag haar niet begeleiden, maar die wacht me op bij de finish."

De eerste keer dat ze een nieuwjaarsreceptie bijwoonde, was ze nog niet eens bewust van haar handicap. "Pas na de diagnose zo'n tien jaar geleden werd mij duidelijk dat ik helemaal niet zo onhandig was als ik dacht." Na de eerste receptie die ze gewoon als nieuwsgierige Haarlemse bijwoonde, werd het daarna zaak om ervoor te zorgen dat elk raadslid haar kent. "Ik wil iedereen laten ervaren hoe het is om als blinde door de stad te lopen." Ze mogen met een doek voor de ogen een uurtje met haar 'meelopen'.

Pauline van Heuven komt de afgelopen jaren af en aan naar de receptie om te zien en vooral gezien te worden. Hoewel dat zelf kijken nog maar voor minder dan drie procent gaat. Haar strijd voor een beter toegankelijke stad voor blinden en slechtzienden heeft ze nu een tandje bijgezet. Vaak komt ze inspreken bij de gemeenteraadscommissies. "Maar het is goed om nu even op gelijke voet te staan en niet te strijden of om mijn punt te halen."

De dankbare buren

Keurig in pak en met zelfs een vlinderdasje zitten Henk Koelman en Ruud van Dobben op het bankje langs de muur te nippen van hun rode wijn. En een luxe canapé die zo nu en dan wordt aangeboden wijzen ze zeker niet af. Henk en Ruud zijn respectievelijk penningmeester en voorzitter van de Stichting Vrienden van de Stompe Toren in Spaarndam.

Eigenlijk staat die niet op Haarlemse grond, maar het uurwerk in de toren komt oorspronkelijk uit het Dolhuys dat nu het Museum van de Geest heet. "Daar stond het uurwerk in de weg en die van ons was kapot gegaan." De gift van Haarlem is wel passend, want de kerk was tijdens het beleg van Haarlem door de Spanjaarden in 1572 verwoest. "Alleen de toren kregen ze niet omver", vertelt Henk vol passie.

Uit dankbaarheid naar de gemeente Haarlem komen ze elk jaar het gemeentebestuur de hand schudden. Nou ja, in ieder geval Henk want Ruud is niet zo'n receptieloper zegt hij zelf. De voormalige directeur van Haarlemmer Olie kent wel genoeg mensen. Terwijl ze zitten worden ze regelmatig een goed 2024 gewenst. "Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent. En kennis is macht, maar kennissen zijn machtiger", geeft Henk nog als laatste advies mee voor het volgende jaar.