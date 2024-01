Letitia Vriesde deed vijf keer mee aan de Olympische Spelen, toch kent bijna niemand haar

In Seoul in 1988 was ze voor de eerste keer van de partij. In Athene (2004) zwaaide Letitia Vriesde af. De atlete die voor Suriname uitkwam, maar in Nederland woont, geniet hier geen grote bekendheid. Sporthistoricus Jurryt van de Vooren zet haar donderdag in de schijnwerpers in het Olympisch Stadion van Amsterdam.

Letitia Vriesde in Helsinki tijdens de World Athletics in Helsinki (2005) - Foto: ANP Foto

Op 1 januari van het jaar dat er Olympische Zomerspelen zijn, begint ook de Olympiade, legt Van de Vooren uit in Vandaag de Dag op NH Radio. "De Olympische Spelen zijn een evenement. De Olympiade is een tijdperk van vier jaar." Vorige week zijn we begonnen aan de 33e Olympiade. Precies honderd jaar geleden waren de Spelen óók in Parijs en begon Amsterdam aan de voorbereidingen op de Spelen van 1928. Komende donderdag gaat de deur van het Olympisch Stadion nummer 2 open voor bijzondere verhalen die het volgens Van de Vooren "waard zijn om gedeeld te worden". Vriesde, die dit jaar 60 wordt, is de meest succesvolle atlete van Suriname die uitkwam op de korte en de middellange afstanden. Behalve op vijf Olympische Spelen deed ze zeven keer mee aan een WK. Tekst gaat verder onder de video.

Sporthistoricus Jurryt van de Vooren - Foto: NH Media