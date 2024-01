Automobilisten massaal in de fout op vernieuwde Van Woustraat: "Ik snap er niks van"

Reactie woordvoerder stadsdeel Zuid

"Het probleem dat veel automobilisten de knip bij de Van Woustraat met de Stadhouderskade negeren is bij ons bekend. Verschillende automobilisten zijn hierop aangesproken en uit de gesprekken blijkt dat veel bestuurders hun navigatie volgen in plaats van de borden. Voorafgaand aan de opening van de Van Woustraat is er contact geweest met verschillende aanbieders van navigatieservice om de nieuwe inrichting door te geven. In de praktijk blijkt echter dat de nieuwe situatie lang niet altijd goed wordt doorgegeven op de navigatie. Dat heeft verschillende oorzaken. Los daarvan zijn er ook automobilisten die de borden negeren.



Momenteel kijken we of we op de korte termijn dit probleem kunnen opvangen met het plaatsen van extra borden. Daarnaast kijken we ook of er andere maatregelen mogelijk en gewenst zijn om de boodschap over te brengen dat de Van Woustraat is afgesloten voor doorgaand verkeer. Denk bijvoorbeeld aan het tijdelijk inzetten van verkeersregelaars."