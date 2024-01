Nipte meerderheid Peiling-stemmers voorstander van verplicht kattenbelletje

Katteneigenaren in Amsterdam worden door de gemeente opgeroepen om hun huisdier niet zonder belletje of kraag buiten te laten lopen. De gemeente wil de negatieve impact die de katten hebben op de natuur terugdringen. Een nipte meerderheid van de stemmers op een poll van NH is voorstander, maar zeker niet iedereen. "Mijn kat kwam z'n mand niet meer uit."

In de hoofdstad leven naar schatting 250.000 katten. Een deel daarvan loopt buiten rond. Om onder andere vogels in de stad te beschermen doet de gemeente deze oproep. Ook wil het stadsbestuur meer bewustwording creëren bij Amsterdammers over de gevolgen van het jachtgedrag van huiskatten.

'Goede eerste stap'

Stichting Huiskat Thuiskat heeft als missie om huiskatten niet meer zonder toezicht los te laten lopen. De stichting juicht het idee van de gemeente toe, maar is ook kritisch. De oproep vindt de organisatie een goede eerste stap, omdat huiskatten met een belletje of kraag minder succes hebben in het aanvallen of doden van andere dieren. Wel weet de organisatie dat dit niet 100 procent effectief zal zijn, omdat een deel van de katten met een belletje voorzichtiger zullen jagen. Daarnaast zal de kat met een belletje alsnog kans hebben om kuikens te grijpen of broedende vogels te verstoren.

Toch vindt Huiskat Thuiskat de oproep een goede eerste stap. "Huiskatten met een belletje of kraagje om doden minder dieren dan huiskatten zonder belletje", meldt de stichting. "Als alle katteneigenaren in Amsterdam en in heel Nederland de kat een bel zouden ombinden, dan zou dat een groot verschil maken."

