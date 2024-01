Brouwer en De Jong door slechte weer in Melbourne in de wachtkamer

In plaats van vandaag hopen de tennissers morgen in actie te kunnen komen De Australian Open is het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Behalve Brouwer en De Jong wagen ook Suzan Lamens, Arianne Hartono en Lesley Pattinama-Kerkhove een poging om het hoofdtoernooi te bereiken. Daarvoor moeten ze drie wedstrijden winnen.

Arantxa Rus, Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn rechtstreeks toegelaten tot de Australian Open. Het grandslamtoernooi in Melbourne begint 14 januari.