Voormalig handbalprof Boomhouwer geeft training aan jeugdige enthousiastelingen

Voormalig handballer Jeffrey Boomhouwer gaf afgelopen zaterdag een clinic in Aalsmeer. Voor een twaalftal kinderen tussen de twaalf en zestien jaar stonden er meerdere handbaltrainingen op het programma in sporthal De Bloemhof. Ook kreeg de groep mentale trainingen en tips over voeding.

"Ik ben 12 jaar prof geweest in Duitsland. Ik weet uit mijn eigen jeugd dat dit soort trainingen heel leerzaam en gaaf zijn. Om van iemand die ergens geweest is waar je zelf wil zijn een clinic te krijgen", aldus Boomhouwer.

Vol enthousiasme geeft hij tips and tricks. Clarijs weet als geen ander wat er voor nodig is om de top te bereiken. "Je ziet de wedstrijden van Oranje op tv. Dat is heel gaaf, maar je ziet niet dat ze 300 dagen per jaar trainen. Er zitten ook veel zware kanten aan het profbestaan en dat moet je wel beseffen", aldus Clarijs.