Bovenkarspeler die zijn vrouw zou hebben gedood wil tijdens rechtszaak zijn verhaal doen

Emiel H. (54) uit Bovenkarspel wil volgens zijn advocaat tijdens de inhoudelijke behandeling van zijn zaak zijn verhaal doen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij zijn vrouw gewurgd en haar lichaam in brand gestoken. Zelf spreekt hij van een ongeluk, al is nog steeds onduidelijk hoe dat dan is gebeurd.

De Bourgondiëweg in Bovenkarspel - Foto: NH Media

Ook negen maanden na de aanhouding van Emiel H. is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in hun huis aan de Bourgondiëweg in Bovenkarspel. Zijn vrouw is al een paar dagen vermist als op 12 april van het vorig jaar de politie de straat in komt rijden. Er wordt een groot onderzoek gestart, forensisch medewerkers pluizen de omgeving minutieus uit. Gewurgd, in brand gestoken en mee naar huis genomen Het lichaam van de levenloze vrouw wordt gevonden en H. wordt aangehouden als verdachte. Hij zou haar hebben gedoogd door haar te wurgen. Vervolgens probeerde hij volgens het Openbaar Ministerie verderop in het dorp het lichaam te verbranden om zijn sporen te wissen. Mogelijk heeft hij daarna zijn dode vrouw weer mee naar huis genomen, aldus de uitleg van justitie. Ook vandaag, tijdens de derde tussentijdse zitting, blijft zijn advocaat Guido Terlingen bij een heel andere lezing. Namelijk dat het een ongeluk is geweest. Maar meer dan dat wil hij er niet over kwijt.