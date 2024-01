Treinreizigers in de kou: wachtruimtes Bussum-Zuid wegens vandalisme al tijden gesloten

Het is bibberen op station Bussum-Zuid, omdat binnen wachten op de trein voorlopig niet mogelijk is. De wachtruimtes zijn gesloten wegens 'extreem vandalisme'. Het probleem duurt al jaren; soms zijn ze open als de ruimtes weer schoon zijn gemaakt maar op een koude winterdag als vandaag zijn ze weer potdicht. Cameratoezicht zou de oplossing moeten zijn waaraan, volgens het briefje wat op het raam hangt, gewerkt wordt.

Bij de wat oudere meneer aan de overkant van het spoor is het een ander verhaal. Hij staat zichtbaar kou te lijden en wrijft driftig zijn handen warm. "Het is eigenlijk al jaren zo", vertelt hij over de gesloten wachtruimte op zijn perron. Als die open was geweest, had hij er nu gebruik van gemaakt. Nog maar een klein beschut plekje is er over in de hoek van het station geeft de handenwrijvende heer aan, maar daar waait nu een snijdende wind.

Al jaren wordt station Bussum-Zuid geteisterd door daklozen en hangjongeren die de wachtruimtes "onaantrekkelijk maken voor reizigers". Zeker nu het winter en dus koud en nat is buiten wil de spoorwegmaatschappij mensen de gelegenheid bieden om te schuilen. "Het is een hardnekkig probleem", geeft ook de woordvoerder van de NS toe. De spoorwegmaatschappij werkt samen met Prorail om het vandalisme te voorkomen en om de boel schoon te maken als er weer eens misbruik van de wachtruimtes is gemaakt. Het probleem speelt op meerdere kleine stations, legt de woordvoerder uit.

Telkens weer

Als er een poging tot brandstichting is geweest of er is weer enorme rommel achtergelaten, wordt de boel telkens opgeknapt en gaat de ruimte weer open. En na elke schoonmaakbeurt gaat het dan even een paar weken goed maar na verloop van tijd komen de dakloze mensen of hangjongeren toch weer gebruik, of dus liever gezegd misbruik maken van de beschutte plekken. Het vandalisme varieert van bekladding, troep achterlaten en overnachtingen tot dus zelfs tot brandstichting.

Diverse maatregelen zijn er al genomen maar niets heeft nog tot resultaat geleid. Door de NS zelf is er bijvoorbeeld meer gesurveilleerd op het station en ook word er gesproken met politie en gemeente. Het zijn namelijk overwegend Bussumse raddraaiers en daklozen die voor de overlast zorgen. Wel benadrukt de NS dat ze met politie en gemeente willen samenwerken en niet willen vingerwijzen naar wie waar voor verantwoordelijk is.

Camera`s en hoodies

Hoewel er dus wel gesurveilleerd wordt, blijkt het een lastige klus om de daders van het vandalisme te identificeren. Veelal dragen de jongeren die zich misdragen 'hoodies' en blijven ze verder onherkenbaar, aldus de NS. Vandaar dat er nu over cameratoezicht bij de wachtruimtes wordt gesproken. Dit zou de overlast moeten gaan verminderen en de vandalen letterlijk en figuurlijk in beeld brengen. De praktijk moet gaan uitwijzen of de overlast hierdoor afneemt of misschien zelfs wel verdwijnt.

Wanneer de camera's daadwerkelijk opgehangen gaan worden is nu nog niet duidelijk maar volgens de woordvoerder van de NS is het wel de verwachting dat dat 'zeer binnenkort' gaat gebeuren. Ook benadrukt zij dat reizigers zelf altijd vandalisme kunnen melden bij de klantenservice. Als het goed is, kun je dus over enkele weken weer binnen op de trein wachten.