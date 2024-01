Zien: Kolkende watermassa stroomt weg via de Amsterdamse Oranjesluizen

De Oranjesluizen in Amsterdam staan weer helemaal open. De sluizen sloten donderdag vanwege het extreem hoge water in het IJmeer en het Markermeer. Vanaf gisteren is de sluis opengezet om zo het water via het Noordzeekanaal langs IJmuiden de Noordzee te laten stromen.

Ook in Durgerdam wachten ze de effecten van het spuien af. Bij hen in het dorp was het kantje boord. De inwoners moesten hun boten hoger tegen de Dijk aan leggen. Volgens bewoner Hennie Koopman waren inwoners van Durgerdam erg 'relativerend' over de bezwaarde dijken. "Door dit soort weersomstandigheden wordt je wel met je neus op de feiten gedrukt". Hennie doelt op het hoge water.

Het lijkt erop dat de piek is geweest. Het waterpeil bereikte gisteren op het Markermeer het hoogste niveau. Dat zorgde voor veel overlast in alle dorpen en steden rond het Markermeer.

De Oranjesluizen sloten donderdag vanwege het hoge water in het IJmeer en het Markermeer. Daardoor kunnen schepen niet via de sluizen in- en uitvaren. Ook matroos Klaas Bethlehem staat te wachten tot ze verder mogen varen. Hij moet met zijn schip naar Amsterdam, maar zijn boot ligt al sinds donderdag stil. "Het waterpeil op het Markermeer ligt te hoog, waardoor we er niet door kunnen." Klaas hoopt dat het schip waar hij op werkt woensdag weer door mag.

"Er kan geloosd worden met eb", vertelt hij. En dat was vanaf gisteren het geval. Hoelang de sluis openblijft is nog niet duidelijk. Volgens Jacobs ligt dat aan het waterpeil van het Noordzeekanaal.

"Vooralsnog is er geen nood aan de man en zijn we opgelucht."

Rik Zwanenveld, havenmeester van de plaatselijk zeilvereniging in Durgerdam vertelt dat het de afgelopen dagen erg spannend was in Durgerdam. "Het stabiliseert nu gelukkig. Er wordt nu gespuid, maar dat wil nog niet zeggen dat het water daalt", zegt Rik. "Voor ons is het van belang dat het water niet verder stijgt. We hebben 30 centimeter ruimte, dat zou voldoende moeten zijn. Vooralsnog is er geen nood aan de man en zijn we opgelucht."

De piek was gisteren met 47 centimeter boven NAP, nu staat de teller op ongeveer 44 en daar zou volgens Rik in Durgerdam nog 30 centimeter bovenop kunnen. De situatie van het hoogwater is volgens de voorzitter 'uniek'. "Het is de eerste keer dat ik dit meemaak", besluit hij.