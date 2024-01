Stukje 'Waddenzee' in de polder: SOS Dolfijn bouwt terrein voor bruinvissen en zeehonden

Je kunt dit najaar het wad op in de polder. Walvisopvang SOS Dolfijn bouwt een duinachtig buitenterrein op dierenpark Hoenderdaell in Anna Paulowna, daar krijgen onder meer bruinvissen een plek. "Het is belangrijk om te laten zien dat de wadden ook het leefgebied is van bruinvissen."

Impressie van het buitenterrein van SOS Dolfijn op Landgoed Hoenderdaell - Foto: SOS Dolfijn

Het idee is een soort Madurodam van de Waddeneilanden te maken, vertelt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. "Educatie is een belangrijke pijler van ons werk. We zitten hier bovendien vlak aan de Oude Veer, een oude kreek van de Waddenzee. Bezoekers hebben straks het idee dat ze zich in een waddengebied bevinden, zonder dat we daarvoor de Wadden moeten belasten.” Lekker buiten SOS Dolfijn vangt al enkele jaren gestrande bruinvissen op die vaak na verzorging en herstel terug naar zee gaan. Volgens Van den Berg heeft het buitenterrein een grote meerwaarde voor de bruinvissen: "Het is voor de dieren heel fijn om in hun laatste fase van herstel lekker weer in de buitenlucht en het daglicht te verblijven. Maar als een bruinvis bijvoorbeeld niet terug kan naar zee, kan het hier blijven.”

Impressie van het buitenterrein van SOS Dolfijn - Foto: SOS Dolfijn

Behalve voor bruinvissen komt er ook een kleinere bassin waar zeehonden gehouden gaan worden en bassins voor haaien en roggen. Het is nog niet zeker of er opgevangen zeehonden, of in dierentuinen geboren exemplaren komen. De tekeningen geven aan dat er ook ruimte is voor een uitkijktoren, voetpad en een nagebootst duinlandschap. Het project krijgt subsidie van onder meer LEADER, het Europese Landbouwfonds, de Provincie Noord-Holland en het Waddenfonds. Het Waddenfonds stelde in 2022 al €750.000 beschikbaar voor dit project. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen en in het najaar moet het buitenterrein klaar zijn.