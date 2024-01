Schepenspits op Noordhollandsch Kanaal door dichte sluizen Amsterdam

De hoge waterstanden zorgen voor grote drukte op het Noordhollandsch Kanaal. De Oranjesluizen in het IJ bij Amsterdam zijn gesloten, waardoor er voor grote binnenvaartschepen niets anders op zit dan om te varen. "Dat kan via het zuiden, via de IJssel, maar voor veel schepen is de route via Den Helder het handigst."

Foto: Foto: Schuttevaer / Jackelien Stam

Overal staat het water hoog. In de duinen, langs het Markermeer, maar ook in Amsterdam. Daar zijn de Oranjesluizen een paar dagen geleden dichtgegaan. Inmiddels wordt via de sluizen wel water gespuid, maar voor schepen blijven ze nog tot zeker woensdag gesloten.

