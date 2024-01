Eigenaar treft zwaar explosief aan in bedrijfspand, EOD voorkomt explosie

Brandstichting aan een bedrijvenpand in Huizen is door puur geluk mislukt. De eigenaar zag het explosief liggen en belde maandagmiddag 1 januari de politie, daarop volgde de Explosieven Opruimingsdienst. Die kon het zware geschut op een veilige locatie ontmantelen. Er is veel onduidelijk over de dader en zijn motief, wie weet hier meer over?

De poging tot brandstichting gebeurde bij een bedrijf aan de Nijverheidsweg in Huizen. Nieuwjaarsdag wordt door de eigenaar van het pand het explosief in het pand in het publieksgedeelte aangetroffen. Door een ruitje in te tikken is het spul door iemand naar binnen gegooid. Wonder boven wonder is dat niet afgegaan.

EOD

Het explosief is even later ergens anders door de Explosieven Opruimingsdienst tot ontploffing gebracht. De politie moet er niet aan denken dat het zware spul toch in het pand was afgegaan en zoekt de dader.

Bent u misschien getuige geweest? Heeft u camera's hangen in de buurt? Er kan misschien wel eens iets op te zien zijn. Meld het de politie via één van onderstaande kanalen.