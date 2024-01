Vurige hoop op een laagje ijs: "Al is het maar één middagje voor de kinderen"

Klamme handen, knikkende knieën en alle ogen gericht op de thermometer; gaat het lukken deze week? Beheerders van de ijsbanen in de kop van Noord-Holland hebben alle hoop gevestigd op een paar centimeter ijs deze week. "Met een paar nachtjes vorst zou het misschien kunnen lukken", is de vurige hoop van Klaas Bregman van IJsclub Julianadorp.

In Winkel stroomt het schaatsbloed ook al flink sneller. Als het aan Laura Vleggaar van IJsclub Winkel ligt gaat de ijsbaan donderdag open. "De baan ligt dicht, maar het ijs is nog niet zo dik. We hebben nog een paar nachten vorst nodig. Ik kreeg in de app-groep al een foto van de baan toegestuurd van een vrijwilliger. Ja, het leeft al aardig hoor. Hartstikke leuk natuurlijk."

Dat zegt ook Rudolf de Groot van de ijsbaan in Breezand. "Ik zie de nachtvorst ook en ik hoop op het beste, maar voor Noord-Holland weet ik het niet zo zeer. Maar ja, de zin is er zeer zeker. Al is het maar voor één middagje voor de kinderen, hè."

"Ik wou dat ik kon zeggen wanneer we open kunnen", zegt Klaas Bregman van IJsclub Julianadorp. "Het weerbericht ziet er niet echt goed uit, maar we hopen natuurlijk wel dat we open kunnen."

In Anna Paulowna is het nog iets minder gesteld met het ijs. "Aan de schaduwkant van de baan ligt een beetje ijs. Ik ben bang dat wij het niet gaan redden deze week", vreest Arjan Rempt van de ijsbaan in Anna Paulowna. Hij houdt de thermometer 'schaatskoortsachtig' in de gaten: "Vannacht hadden we hier niets en pas tegen zonsopkomst was het min één."

De baan ligt al een tijdje onder water, maar het gras komt erbovenuit. "We konden niet maaien, omdat we ook het circus hadden. Die wilden gras voor de paarden. Ja, toen ging het regenen en konden we er niet meer op. Het scheelde nu wel dat we niet zoveel hoefden te pompen, want de baan stond al onder water", besluit de ijsmeester lachend.