Rijkswaterstaat pareert kritiek van omwonenden over waterpeil Markermeer

Rijkswaterstaat (RWS) heeft de waterstand op het Markermeer en het IJsselmeer in het afgelopen najaar op het voor de meren afgesproken winterpeil gebracht. Dat de waterstand daarna weer flink is gaan stijgen, waardoor er nu veel wateroverlast is rond met name het Markermeer, komt door het slechte weer met veel wind en regen en achtereenvolgende hoogwaterstanden op de grote rivieren.

Water staat zondagochtend tot aan de zandzakken in Hoorn - Foto: Ingrid Maas

Zo reageert de waterbeheerder tegenover het ANP op kritiek van omwonenden van het Markermeer, die zeggen dat Rijkswaterstaat het waterpeil ten onrechte hoog heeft laten staan na de zomer. Eén van hen is Hilde van Zuilen uit Hoorn. Zij woont vlakbij het Visserseiland, dat al ruim een week tegen het water vecht. Ze zwemt iedere dag in deze omgeving en verbaasde zich al enige tijd over de hoge waterstand. "Normaal gesproken zakt het water en gaat het naar een winterpeil. Nu gebeurde dat niet. Het wordt al maanden hoger, hoger, hoger. In mijn ogen hadden ze veel eerder moeten spuien, want je weet dat het water eraan komt", zei ze een week geleden. Volgende piek hoogwater Dat was op het moment dat de straat onder water kwam te staan en omwonenden door de politie en brandweer werden gesommeerd hun auto's weg te halen. Nu is er een dijk aan bigbags neergezet, die het oprukkende water buiten de deuren moet houden. Vanavond verwacht de gemeente Hoorn een volgende piek in het hoogwaterverhaal.

In het afgelopen voorjaar verhoogde Rijkswaterstaat het peil van het IJsselmeer extra om een buffervoorraad op te bouwen, voor als het weer extreem droog zou worden in de zomer. Waterschappen rond het IJsselmeer hebben het zoete water dan nodig om de gevolgen van een neerslagtekort in hun gebied te kunnen opvangen. Het IJsselmeer is ook een drinkwaterreservoir. Volgens verschillende omwonenden van het Markermeer en nautisch bedrijf Waterland Yacht in Monnickendam verzuimde de waterbeheerder in het najaar om het peil weer te verlagen, ondanks waarschuwingen dat het daardoor 'wachten op een overstroming' zou zijn. Spuien niet mogelijk Rijkswaterstaat stelt tegenover het ANP dat op 1 augustus al begonnen is met het laten dalen van het waterpeil. Op 1 oktober stonden IJsselmeer en Markermeer op 30 centimeter beneden NAP, zoals in het protocol beschreven staat, aldus een woordvoerder. Halverwege oktober was de waterstand 35 centimeter beneden NAP. Maar toen begon ook een regenperiode die heel lang heeft geduurd. Harde wind uit een ongunstige richting stuwde het water uit de Waddenzee vaak op tegen de Afsluitdijk, waardoor het afvoeren van water (spuien) uit de meren niet mogelijk was. Het weer in combinatie met veel waterafvoer uit de IJssel heeft ervoor gezorgd dat de waterstand in het IJsselmeer en het Markermeer nu al wekenlang zeer hoog is en overlast veroorzaakt in buitendijkse gebieden. De vooruitzichten voor de komende week zijn volgens

Rijkswaterstaat gunstig.