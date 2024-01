Hilversums landgoed 'traditiegetrouw' decor van kabinetsformatie: dit is waarom

De onderhandelaars zochten toen naar een centrale locatie, waar ongestoord gepraat kan worden. Tot die tijd gebeurde dat vaak in het hoge noorden. Landgoed Lauswold in Beetsterzwaag was vaak de aangewezen plek om buiten het oog van de camera's bij elkaar te komen.

CDA-coryfee Hans Hillen, zelf Hilversummer, weet ook niet meer precies waarom Zwaluwenberg de uitverkoren locatie werd vijftien jaar geleden. "De minister van defensie werd in die tijd geleverd door de VVD. En ook die partij deed mee aan de besprekingen", vermoedt hij. Dan is de link snel gelegd: het landgoed is normaal gesproken het onderkomen van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht.

Landgoed heeft militaire geschiedenis

Landgoed De Zwaluwenberg doet overigens niet alleen dienst als vergaderlocatie voor kabinetsformaties. Het landgoed kent een lange geschiedenis.

In 1939 werd het landgoed gevorderd voor de legering van militairen tijdens de mobilisatieperiode. In de Tweede Wereldoorlog werd het gebruikt door de Duitse bezetters om er een luchtafweereenheid en een brandweereenheid in onder te brengen. Na de oorlog werd er een Canadese verbindingseenheid in ondergebracht. Pas in 1951 kwam het landgoed officieel in bezit van de Staat der Nederlanden. Vanaf 1946 is het in gebruik gegeven aan de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en zijn staf.

Veel van de inrichting en aankleding van de Zwaluwenberg herinnert nog aan de bijna dertig jaar waarin Prins Bernhard hier als Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht ‘de dienst uitmaakte’.