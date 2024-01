Vermiste Kiona (15) mogelijk in Schagen op de trein gestapt, haar fiets is daar gevonden

De 15-jarige Kiona Holman die sinds afgelopen weekend vermist is, is mogelijk in Schagen op de trein gestapt. Haar fiets is daar bij het station, keurig op slot, gevonden. Het meisje vertrok zaterdagochtend met de fiets vanaf het huis van haar pleeggezin naar haar bijbaan bij een bloemkwekerij in Sint Maarten. Daar bleek ze echter nooit te zijn aangekomen.

Haar vader Barry Holman, met wie Kiona dagelijks contact heeft en die ze regelmatig ziet, maakt zich grote zorgen. "Ze stuurde me vrijdagavond nog een appje: 'lieve papa, ik hou van je, welterusten'. Niet bijzonder, want dat deed ze wel vaker."

De volgende ochtend ging ze met een lunchpakketje op zak naar haar bijbaan. Pas in de middag - toen haar pleegouders haar op haar werk een sleutel van het huis wilden geven, zodat ze niet voor een dichte deur zou staan - bleek dat ze nooit bij de bloemkwekerij was geweest. "Ze bleek zich vrijdag bij haar baas al te hebben afgemeld", vertelt Barry. "En had gezegd dat ze de vrijdag erop weer zou komen." Dat had ze alleen niemand verteld.

Camerabeelden

Kiona is zonder telefoon en pinpas, maar mét identiteitskaart, vertrokken. Haar fiets dook later op op het station van Schagen. "De politie hoopt nu camerabeelden te vinden waarop zij te zien is. Dat ze geen telefoon bij zich heeft, maakt het lastig om haar te traceren."

Het meisje is 1,68 meter lang en heeft bruin lang haar. De politie laat weten de zaak in onderzoek te hebben. Wie tips heeft, kan contact opnemen.