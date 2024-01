Rijden over het IJsselmeer en per helikopter van Texel naar Den Helder: échte winters in beeld

Nu het eindelijk een beetje kouder wordt, groeit het verlangen naar zo'n echte, strenge, ijskoude winter met koek-en-zopie. Om weer even in die sfeer te komen een terug- en een vooruitblik naar échte winters.

Sneeuwval 2010 - Foto: Hans Middelveld

De winter van 1939 is zo'n ouderwetse, ijskoude winter. Bea Knoop-Cornwall vertelt eerder al aan NH dat het 'heel, heel koud was'. "Het had heel erg veel gesneeuwd. Met auto's konden we op het IJsselmeer. En geen boot kon meer door het water, dus gingen we ijszeilen." Knoop-Cornwall vertelt dat de winter in die tijd weken duurt. Bij Zandvoort bevriest de branding van de zee. "Geweldig was dat. Dat echte winterweer is fijn. Niet dat miezerige. Helaas komt dat bijna niet meer voor." Tekst gaar door onder de video

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Eén van de bekendste strenge winters is die uit 1963. Volgens het KNMI vriest het op de meeste plekken drie maanden achtereen iedere dag. In januari en februari wordt in De Bilt een gemiddelde temperatuur van -3,1 graden gemeten, terwijl +2,6 graden destijds normaal is. Niet alleen wordt de zwaarste Elfstedentocht ooit gereden, ook in onze provincie wordt geschiedenis geschreven. De 67-jarige NH-weerman Jan Visser weet het nog goed: "Het ijs was 40 centimeter dik. In maart reden we met auto's over het IJsselmeer heen. Het hele leger kon er overheen." Op Texel levert het voor de jongere generatie haast ondenkbare situaties op. Door het ijs kan de veerboot tussen Den Helder en Texel niet meer varen, dus moeten patiënten op het eiland per helikopter naar het ziekenhuis in Den Helder gevlogen worden. Door de Ridder is in die tijd hoogzwanger: "Ik lag gewoon plat op de grond van de helikopter. Het maakte een hoop kabaal."

Zo beleefde Texel de horrorwinter van 1963: "Ze komen je zo met de helikopter halen" - NH Nieuws

Toch is het niet zo dat zware winters alleen vorige eeuw voorkomen. In 2010 is het de koudste winter sinds 1996. Volgens Visser is er iets dat die winter zeldzamer maakt: de enorme hoeveelheid sneeuw. Volgens het KNMI telt dat jaar het grootste aantal dagen met sneeuwbedekking sinds 1979. Op 17 en 18 december valt er in 2010 vooral in de kop van Noord-Holland in totaal 10 tot ruim 30 centimeter sneeuw. Lokaal ligt er op sommige plekken een pak van wel 40 centimeter. Volgens Visser wordt de kans wel steeds kleiner dat we zulke koude, ijzige en sneeuwachtige winters krijgen. Door klimaatverandering is het zeldzaam geworden. Volgens de weerman gaat het nu echt om een snipperdagen, en zijn we blij als we een paar dagen per jaar kunnen schaatsen. Toch geeft hij de hoop niet op: "Ik sluit niets uit, het hoort er echt weer een keer bij!"

Sneeuwval 2010 Maurice Amoureus

Sneeuwval 2010 Charles Webster

Sneeuw in Den Helder 3 december 2010 DNP.nu/Sander Schoon

Sneeuwval 2010 Hans Middelveld

Sneeuw in Den Helder 3 december 2010 DNP.nu/Sander Schoon