Beverwijk aA nl Glasgerinkel en geschreeuw: video toont zwaar explosief bij Beverwijkse woning

Videobeeld toont aan hoe zwaar de explosie is geweest bij een woning in Beverwijk, vorige week donderdagochtend. Aan de Vechtstraat ging heftig brandbaar materiaal af, zo blijkt uit bovenstaand camerabeeld dat in handen is van Bureau NH.

De woning aan de Vechtstraat raakte donderdagochtend 4 januari rond kwart over drie 's nachts erg beschadigd. De voordeur en de ramen aan de voorzijde zijn uit de woning geslagen. Ook is het huis langdurig onbewoonbaar. "De woning is flink beschadigd, zo zitten er scheuren in de muren", zegt de politie. Er vielen onder de bewoners (een man van 82 en een vrouw van 80 jaar) en aanwezigen in de woning geen gewonden. "Een wonder dat geen van hen gewond is geraakt", zegt de politie. Jongen holt weg Op bovenstaand beeld is duidelijk te zien dat een jongen heel dichtbij de explosie staat. Als het materiaal afgaat en een harde knal volgt, rent hij weg. Vanaf de Vechtstraat loopt de verdachte over de Drechtstraat in de richting van de wijk Broekpolder.

"Misschien heeft de verdachte wel gehoorschade opgelopen" Politie

Er is nog naar hem gezocht, maar de politie heeft hem nergens aangetroffen. Hij is volledig donker gekleed en mogelijk heeft hij bij de ontploffing, omdat-ie zo dichtbij stond, gehoorschade opgelopen. "Misschien is de jongen inderdaad wel gewond geraakt, denk aan gehoorschade." Vanmiddag om 17:10 uur toont de politie bij NH extra beelden van de verdachte in het opsporingsprogramma Bureau NH. "Die aanvullende (ringdoor) beelden kunnen wellicht helpen." Onderzoek De politie vraagt daarom het publiek om hulp, doet onderzoek en zoekt, in de eerste uitzending van Bureau NH na de winterstop, vanaf vandaag dus getuigen die iets gezien hebben of iets weten over de explosie. Mensen worden gevraagd om bij tips contact op te nemen via één van onderstaande kanalen.