De Peiling: alle katten verplicht een bel als ze buiten komen

De gemeente Amsterdam wil dat katteneigenaren hun huisdier alleen nog met een bel of een kraag om de nek naar buiten te laten. De maatregel moet de vogels in de stad te beschermen tegen de meer rooflustige types onder de huiskatten. Vind je dit een goed idee of moeten katten lekker kunnen jagen?

Bijna een kwart van de huishoudens in ons land heeft een kat. Hoewel er rondom andere (huis)dieren veel regels en verplichten bestaan, is dat voor katten nog erg weinig. De gemeente Amsterdam wil daar nu verandering in brengen omdat de beestjes veel schade aanrichten in de natuur. De miauwende huisgenoten gedragen zich thuis op de bank natuurlijk lief en knuffelig, maar buiten veranderen sommige katten in ware moordmachines. Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks 18 miljoen vogels ten prooi vallen aan de Nederlandse huis- en zwerfkatten.

Castreren, steriliseren en chippen

Naast de bel en de kraag, komt er ook een campagne om kattenbezitters te wijzen op het belang van het castreren of steriliseren en chippen van hun huisdier. Gevangen zwerfkatten zullen niet langer worden uitgezet in ecologisch kwetsbare gebieden.