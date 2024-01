Verdachte (20) 'bendegeweld' gemeente Purmerend mag onderzoek in vrijheid afwachten

De 20-jarige verdachte Zakaria A. uit Middenbeemster mag vanaf morgen het onderzoek naar zijn aandeel in de reeks gewelddadige incidenten in Purmerend en Middenbeemster in vrijheid afwachten. Gisteren verscheen de verdachte Zakaria A. voor de derde keer voor het hekje in de rechtbank in Haarlem tijdens een derde pro-formazitting.

Het is bijna een jaar geleden dat de kogels in het rond vlogen in een woonwijk in Middenbeemster. Dit is vermoedelijk het startschot van een reeks aan gewelddadige incidenten in Purmerend en Middenbeemster.

Stammenstrijd

Gisteren vond de derde pro-formazitting plaats in de zaak tegen de 20-jarige verdachte Zakaria A. Hij zit momenteel vast op verdenking van een poging tot moord op 11 april in Middenbeemster, een poging tot doodslag op 13 april in Purmerend en een poging tot afpersing op 14 april.

"Het gaat hier om een serieuze stammenstrijd", aldus de officier van justitie in de rechtszaal over het geweld in Purmerend en Middenbeemster. "Waarbij het er niet naar uitziet dat het conflict beslecht is."