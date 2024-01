Na jaren op bed ziet zieke Toet (57) de toekomst weer hoopvol tegemoet

Snikkend las Toet Kraaijenstein (57) uit Zandvoort vorige week het bericht over de onderzoeksresultaten van long covid. De moeder van drie kinderen ligt het grootste deel van de dag in bed omdat ze lijdt aan de ziekte ME die grote overeenkomsten vertoont met long covid. Na jaren heeft ze eindelijk weer een sprankje hoop op een toekomst.

Veel van die symptomen komen overeen met de ziekte ME/CVS (Myalgische Encefalomyelitis), waar onder andere Toet aan lijdt. Ze is ontzettend blij met het onderzoek naar long covid. “Door dit onderzoek is er plotseling weer hoop.”

Uit onderzoek van het UMC en de Vrije Universiteit in Amsterdam dat vorige week verscheen, blijkt dat er lichamelijke oorzaken zijn voor long covid. Patiënten die eraan lijden, zijn vaak erg moe en lichamelijke inspanning is lastig.

"Ik heb de resultaten van het onderzoek naar long covid gelezen en heb zitten snikken op de bank", vertelt ze. "Long covid en ME hebben namelijk voor negentig procent dezelfde symptomen. Nu blijkt dus dat mensen met long covid een probleem hebben met hun energiehuishouding. Dat schreeuwen wij (ME-patiënten, red) al veel langer. Dat er een link is tussen beweging en de extreme uitputting. Er ligt dus een lichamelijke oorzaak aan ten grondslag."

'Ik stel me niet aan'

Dat laatste is erg belangrijk voor Toet. Want hoe vaak heeft ze niet gehoord van andere mensen 'Ach joh, kom, ik ben ook wel eens moe'. "Ik verwacht ook niet van mensen dat ze het helemaal begrijpen. Het is natuurlijk ook gek dat je het ene moment iemand in een rolstoel ziet zitten en het andere moment loopt degene in een winkel. Dat zou ik ook moeilijk vatten. Anderen zien mij tenslotte niet uitgeput en ziek in bed liggen. Maar ik weet van mezelf dat ik me niet aanstel."

Kiezen welke inspanning

Toet, moeder van drie kinderen en getrouwd, moet 23 uur per dag liggen en kan maar één uur per dag uit bed en 'rechtop zijn'. Daarna moet ze weer, soms dagenlang, herstellen en dus naar bed. "Ik moet wel eens kiezen tussen tanden poetsen of nog even rustig slapen. Douchen kan ik soms niet eens."

"Ik ga twee keer per week in mijn rolstoel naar een koor en ik ga twee keer per week naar een zwembad. Daar kunnen mijn spieren even herstellen." Daarna zoekt ze haar bed weer op.

