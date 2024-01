Texelse herder Daphne met dood schaap: ‘Het ligt aan toeristen met coronahonden’

Schaapherder Daphne Hogeweg is niet blij met toeristen die naar Texel komen met een ongetrainde hond. Zij laat haar schapen grazen in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer op Texel. Eén van de schapen is door het opjagen van zo’n hond gestorven aan de stress. "In de vakantie worden ze zonder aandacht losgelaten."

"Ik ben niet boos op alle honden. Sterker nog: ik ben zelf dol op honden, op alle dieren eigenlijk. Ik vind het heel naar wat er nu is gebeurd. Alleen het probleem is veel breder. Veel mensen hebben met corona een hond aangeschaft. Ik zie dat veel honden geen leuk leven hebben. De mensen werken misschien overdag en de honden worden maar een paar keer uitgelaten."

Daphne heeft op dit moment honderdvijftig schapen lopen in een afgesloten gebied langs de Zanddijk bij de Slufter. Vijf van haar schapen zijn vrijdag gewond geraakt nadat er een loslopende hond in de kudde is geweest. "Ik ga iedere dag langs de kudde voor controle", zegt ze. "Alleen nu zag ik dat er iets niet klopte."

"Een aantal schapen stond buiten de omheining en was bang. De kudde stond nu heel dicht bij elkaar. Eén schaap had een bloedneus en een ander was in shock. Als ze daar in blijven hangen kunnen ze dood gaan. Dat is bij dit schaap dus gebeurd. Een jonge hamel (een gecastreerde ram, red.) van bijna drie, helemaal gezond en met nog een heel leven voor zich."

Tracker

Ze baalt er wel van. Ook omdat ze net te laat was en geen hond heeft gezien. De eigenaar van de hond heeft zich (nog) niet gemeld. Ze kon aan een tracker zien dat de schapen even daarvoor hard hadden gerend en dus werden opgejaagd. "Je kunt precies zien hoe ze gelopen hebben. In zo'n grote groep vallen ze over elkaar heen. Een paar schapen hadden een verstuiking of hun poten verzwikt. Ik ga de schapen niet vangen en apart zetten. Dat is het laatste wat ik wil. Meestal herstellen ze wel in de kudde."

Dat loslopende honden in de kudde komen, gebeurt volgens haar zelden. "In gebieden bij Bergen aan Zee hoed ik ook schapen in de vrije natuur. Op Texel staan de schapen in een afgesloten gebied en worden ze regelmatig verplaatst. Dat doe ik over het hele eiland." Afhankelijk van de grootte van het terrein wisselt het aantal schapen tussen de vijftig en tweehonderd dieren.