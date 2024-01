Lange files omdat Leimuiderbrug wéér niet sluit

Het verkeer staat al sinds 8.15 uur aan twee kanten vast voor de Leimuiderbrug (N207) over de Ringvaart in Haarlemmermeer. Dat komt door een storing: de brug sluit niet goed. Vrijdag ging de brug tijdens de avondspits ook al niet dicht .

Automobilisten kunnen gelukkig wel bij de brug worden weggeleid door verkeersregelaars, maar moeten vervolgens ver omrijden.

"Die omleiding is heel groot, omdat er geen parallelweg is, dus mensen die vanuit Alphen aan den Rijn komen, moeten dan helemaal terug naar Alphen aan den Rijn en daar de A4 nemen", legt een woordvoerder van de provincie uit.

Ze waarschuwt ook dat fietsers niet moeten proberen om toch de brug over te gaan. "Dat werd afgelopen vrijdag wel gedaan en dat is gevaarlijk, omdat er een hoogteverschil van twintig centimeter is." De verkeersregelaars houden dit ook in de gaten.

Zelfde probleem

De brug is dicht voor zowel auto's als scheepvaartverkeer. Een monteur is nu bezig om de storing zo snel mogelijk op te lossen. "Het lijkt er op dat de storing van 8 januari dezelfde is als die van 5 januari (afgelopen vrijdag)", laat de provincie Noord-Holland weten.

