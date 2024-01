Vorst in een kletsnatte provincie: voor de één z'n brood, de ander z'n dood

De provincie is natter dan ooit en het blijft de komende dagen vriezen. Voor de boeren en de dijkgraven is de bevroren grond goed nieuws, maar in het duingebied zorgen de bevroren duinplassen ervoor dat 'meer dieren het loodje zullen leggen'.

Suikerbieten van Stijn Keppel - Foto: NH Media

Boer Simon Wilms uit Anna Paulowna werd vrolijk wakker vanmorgen. Voor hem kwam de vorst vannacht namelijk precies op tijd. De vrieskou zorgde ervoor dat de natte grond net voldoende was 'opgestijfd' om er met de trekker overheen te rijden. Zo konden de suikerbieten eindelijk worden geoogst. De grond was ook niet te koud dat Wilms er geen suikerbiet meer uit kreeg. "Net mooi", roept hij in de telefoon vanaf zijn trekker. Een paar honderd meter verderop is het andere koek. Buurman Stijn Keppel verbouwt net als Wilms ook suikerbiet, maar bij hem was de grond nog te nat om te oogsten. Door het hoogteverschil in zijn perceel is zijn grond nog heel drassig. Zo nat zelfs, dat Keppel vanochtend muurvast kwam te zitten in een vermeende poging zijn bieten te oogsten. Vorige week viel er ruim 60 millimeter water op zijn land.

"Vorst betekent vakantie voor de grond" Anna Kuiper

Vorst in de provincie Door het hoge water van de afgelopen weken is de grond op veel plaatsen in de provincie extreem drassig. In de Noordkop en West-Friesland staan een hoop weilanden onder water en in de regio Alkmaar is het grondwaterpeil zo hoog dat de duinen blank staan. (Tekst gaat verder onder de foto)

Simon Wilms in een warmere periode - Foto: NH Media

Nu er voor de komende dagen strenge vorst is voorspeld, zal dat water op veel plaatsen bevriezen. En dat is niet alleen goed nieuws voor schaatsliefhebbers, ook de boeren zijn opgewekt. "Door de vorst wordt de grond een stuk droger, het plakt minder en daardoor kunnen we veel sneller het land op," zegt Keppel. "Vandaag was de grond precies goed", zegt agrariër Anna Kuiper. De aanleg van haar voedselbos met onder andere noten- en fruitbomen is nog in volle gang. "Maar morgen krijg ik mijn schep niet meer in de grond. Toch is dat ook goed. Vorst betekent vakantie voor de grond." Bevroren dijken Dat de kletsnatte grond door de vorst een stuk steviger is geworden, is ook goed nieuws voor het Hoogheemraadschap, zegt de woordvoerder. "We voeren de komende dagen nog een hoop onderhoud en controles uit aan de dijken. Het land rond de dijken is een stuk makkelijker begaanbaar als het niet drassig, maar bevroren is." Ook is de vorst goed nieuws voor de stevigheid van de dijken. Daardoor bevriest het water in de dijken een stukje en dat maakt de dijken sterker. Bij strenge vorst raakt een stuk van maximaal een halve meter van de toplaag bevroren, maar met de milde vorst van de komende dagen zal de toplaag hoogstens 10 centimeter bevriezen. Duinen Niet iedereen heeft baat bij vorst in drassige tijden, zo vertelt Jeroen, ecoloog bij PWN. In de duinen wordt de grond niet steviger als het vriest. "Het grondwater bevriest niet in de duinen. Alleen het water dat boven de grond ligt, zoals de duinmeren. Die duinmeren zijn door de hoge grondwaterstanden nu wel een stuk groter en dieper, en er liggen plassen waar ze in de meeste winters niet zijn."

Hoog grondwaterpeil in de duinen - Foto: Jarik den Hartog

De meeste dieren zijn goed voorbereid op het hoge water. Zij kiezen een overwinteringsplek diep genoeg onder de grond, maar ver genoeg boven het grondwater. Op die plek worden ze niet verrast door vorst of hoogwater. En met de zachte temperaturen in december hebben de meesten al een hoger en droger plekje opgezocht. Maar de dieren die leven aan de oevers van die duinmeren hebben het door het hoge water wel moeilijk, zegt Jeroen. "Omdat het water nu extreem hoog staat is er een kans dat meer dieren het loodje leggen door bevriezing." "Maar dit hoort nou eenmaal bij de natuur. Elke winter sterven er dieren door kou of nattigheid, of het water nu hoog of laag staat. De vorst kunnen we niet tegenhouden."