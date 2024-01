Kou betekent meteen gladheid, eerste strooiwagens om 5.00 uur in de weer

Dat het de komende dagen flink kouder is in de stad, betekent ook dat het op sommige plekken glad kan zijn. De gemeente laat weten dat er daarom vanaf 5.00 uur vanochtend strooiwagens zijn ingezet om de gladheid tegen te gaan.

De strooiwagens staan tussen 1 november en 15 april klaar voor wanneer ze nodig zijn, zoals vandaag dus het geval is. Als het glad is op de weg, worden ze eerst ingezet voor de zogenoemde 'hoofdroutes' voor het ov, de auto en de fiets.

Milieu

Als dat gebeurd is, kan er voor gekozen worden om ook andere plekken, zoals fietspaden rondom scholen, bruggen, trappen en ov-haltes te strooien. Of dat ook gedaan wordt, is afhankelijk van de hoeveelheid zout dat al gestrooid is. 'Teveel strooizout is slecht voor het milieu', is te lezen op de website van de gemeente.

Amsterdammers die zelf willen strooien, worden dan ook geadviseerd om geen strooizout, maar zand of dooikorrels te gebruiken. 'Dat is beter voor de dieren'.

Naar verwachting blijft het tot en met woensdag koud en zonnig. De temperaturen liggen overdag rond het vriespunt, maar kunnen door een matige noordoostenwind tot wel 5 graden kouder aanvoelen, meldt Weeronline. Vannacht de temperatuur in Amsterdam waarschijnlijk naar -3 graden Celsius.

Welke routes de strooiwagens rijden, is op deze kaart te zien.