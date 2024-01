Na vijftien jaar stroopwafels bakken stopt de Uithoornse bakker Ton ermee

Vanaf vandaag is Ton Versteeg uit Uithoorn officieel bakker af. Gisteren stond hij voor het laatst met zijn stroopwafelkraam op de Florimarkt in Hoofddorp. Maar niet getreurd, de populaire stroopwafels verdwijnen niet. Tot Tons blijdschap neemt zijn zoon Richard het bedrijf over.

Hoe schitterend hij het werk ook vindt, de jaren begonnen eindelijk te tellen voor de inmiddels 67-jarige Ton: "Net als in de bakkerij draai je toch al snel werkdagen van twaalf, dertien uur. Nu ben ik nooit iemand geweest die de uren aftelt, maar dat ga je bij fysiek werk toch echt wel merken. Het is goed geweest zo."

Niet alleen sloeg toen tussen hun tweeën de vonk over, Rietje besmette Ton ook met het 'kermisvirus', waarna ze met de kraam begonnen. De stroopwafels waren zijn idee, vertelt Ton: "Dat begon met popcorn en suikerspinnen, tot ik met de suggestie kwam om stroopwafels te proberen. 'Dan doen we dat toch gewoon', zei Rietje meteen."

Al zo'n dertien jaar verkopen Ton en zijn vrouw Rietje week in, week uit stroopwafels vanuit hun kraam in onder andere Hoofddorp, Aalsmeer en Uithoorn. Volgens Rietje heerlijk werk, want 'je komt altijd mensen tegen die een praatje met je maken of vragen hoe het gaat.'

Dat Ton zo berust in zijn afscheid komt doordat het bedrijf kan worden overgenomen, en niet door een onbekende: "Mijn zoon Richard, ook al bakker, gaat vanaf komende week de kramen overnemen. Fantastisch vind ik dat, wordt je toch wel een beetje trots van hè."

Rietje (74) vind het toch ook wel heel fijn dat haar man nu wat meer thuis kan zijn: "Als de wekker om half vier 's ochtends gaat en hij is om acht uur 's avonds weer thuis, dan zie je mekaar toch niet superveel. Zeker toen ik een paar jaar geleden vanwege mijn gezondheid zelf ben gestopt met werken in de kraam."

Tons pensioen gaat niet ongemerkt voorbij, wordt duidelijk op de markt in Hoofddorp. Er komen mensen speciaal voor hem langs, en hij krijgt tot zijn eigen verbazing zelfs een aantal afscheidskaarten in zijn hand gedrukt. Het doet hem wel wat: "Het is heel mooi om te zien dat je in al die jaren een bepaalde indruk bij mensen hebt achtergelaten."

Naschoolse opvang

Dat verbaast Rietje wat minder: "We zijn in die jaren toch wel een begrip geworden in de omgeving. Voor veel mensen zijn we wekelijks vaste prik. Bijvoorbeeld doordeweeks, dan hebben we 's middags wat wij de de 'naschoolse opvang' noemen. Zodra de school uit is komt dan de hele jeugd van het dorp bij ons langs. De rij staat dan tot om de hoek van de straat."

Een leven lang hard gewerkt, zijn zoon die het bedrijf overneemt. Je zou mogen verwachten dat ook Ton zelf uitkijkt naar zijn pensioen. Nu kan hij dat niet ontkennen, maar het wordt nog wel even wennen: "Altijd als ik een vrije dag heb, sta ik alsnog om zes uur 's ochtends weer iets te sjouwen. Gelukkig hebben we een hond, ga ik die dan voortaan maar uitlaten."

Rietje hoort hem lachend aan: "Dat doet 'ie inderdaad ja. Wat minder vroeg naar bed gaan moet ik 'm ook nog aanleren. Gelukkig scheidt hij er ook niet helemaal mee uit, op drukke dagen gaat hij gewoon weer de kraam in om te helpen. Hij gaat zich wel vermaken denk ik."