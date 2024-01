Kiona (15) uit Sint Maarten vermist, mogelijk in handen van loverboys

De 15-jarige Kiona Holman is vermist. Het meisje is zaterdagmorgen vertrokken uit Sint Maarten zonder telefoon. Ze heeft wel een ID mee.

Het 15-jarige meisje is voor het laatst gezien in Sint Maarten. In een bericht op Facebook laat familie weten dat Kiona mogelijk in aanraking is gekomen met loverboys.

Kiona is ongeveer 1,68 lang en heeft bruin lang haar. Mensen die iets kunnen vertellen over haar verblijfplaats, wordt gevraagd de politie te bellen via 0900 – 88 44.