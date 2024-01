Overval op woning in Heerhugowaard, vijf verdachten aangehouden

Bij een woningoverval in Heerhugowaard is een persoon gisterenavond lichtgewond geraakt. De politie heeft later op de avond vijf verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid.

Gisterenavond omstreeks 23.00 uur heeft er een woningoverval plaatsgevonden op een woning aan het Anna Clasina op 't Landplantsoen in Heerhugowaard. In de woning waren meerdere bewoners aanwezig, waaronder minderjarigen. Eén persoon is bij de overval gewond geraakt.

Waarschuwingsschoten

Bij het onderzoek gisterenavond zijn diverse eenheden van de politie ingezet zoals politiehonden, de helikopter, de forensische opsporing en andere specialistische eenheden. Ook omwonenden hielpen de politie door de vluchtrichting van de verdachten aan te geven.

De politie laat in een reactie weten: "De verdachten, onder meer voorzien van bivakmutsen, zijn op diverse plekken in de omgeving aangehouden. Zij waren onder meer gevlucht via het Frida Catsland en via het water. Bij de aanhoudingen zijn door de politie meerdere waarschuwingsschoten gelost."



Er zijn diverse goederen verband houdend met de overval aangetroffen en inbeslaggenomen. De verdachten zitten in beperkingen, daarom worden er verder geen mededelingen over hun identiteit gedaan.