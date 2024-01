Overval op woning in Heerhugowaard: één gewonde

Gisterenavond omstreeks 23.00 uur heeft er een woningoverval plaatsgevonden op een woning aan het Anna Clasina op 't Landplantsoen in Heerhugowaard. Daarbij raakte een persoon in de woning dusdanig gewond dat deze naar het ziekenhuis is gebracht.



Zowel de politie, als de recherche, deed gisterenavond onderzoek. Er is tot nu toe nog niemand aangehouden. Het is onduidelijk of er bij de overval iets is buit gemaakt.