Veel blikschade A1: auto's belanden op de kop en in de vangrails na ongeluk

Op de A1 ter hoogte van afslag Muiderberg zijn vanochtend vroeg twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Eén auto sloeg daarbij over de kop, de andere auto belandde zwaar beschadigd in de vangrails. Vanwege het ongeluk is de A1 deels afgesloten. Het is onbekend of er bij het ongeluk gewonden zijn gevallen.