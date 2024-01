Bizar: Alwin Out helpt KZ met nog drie (!) seconden te gaan aan zege op LDODK

KZ heeft de korfbalkraker tegen LDODK op tamelijk absurde wijze gewonnen. Alwin Out wierp met nog drie (!) seconden op de klok het winnende punt in de korf. Daardoor werd het 23-22 voor de Kogers.

KZ begon aan de topper in de Korfbal League in de wetenschap dat de Friezen koploper waren en KZ op de vierde plek stond. De Kogers begonnen echter naar behoren aan de wedstrijd. Zowel offensief en defensief viel alles de juiste kant op. Aanvallend gezien waren ze uiterst effectief gezien het hoge schotpercentage van 27%.

Alwin Out bleef ijzig koel in de laatste seconden - NH Sport/Frank van der Meijden

Na de rust bleef KZ het initiatief in de wedstrijd houden en breidde het de marge snel uit naar zes punten: 18-12. De Kogers leken dus een goede voorsprong te hebben, maar in het tweede gedeelte na de rust kwam LDODK knap terug. Die comeback was helemaal compleet bij 20-20. Het bleef daardoor ongekend spannend in de slotfase, maar het viel de goede kant op voor KZ in de dying seconds (23-22).

Later volgt op deze website een samenvatting van het duel tussen KZ en LDODK.