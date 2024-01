Spectaculaire beelden bij traditioneel vreugdevuur van Mid- en Oostwoud

Als de aanwezige burgemeester Michiel Pijl van Medemblik zijn zegen heeft gegeven, kan de traditionele kerstboomverbranding zaterdagavond beginnen. Het betekent een spectaculaire start van het nieuwe jaar voor de bewoners van Mid- en Oostwoud, die zich op de Broerdijk hebben verzameld voor het jaarlijkse vreugdevuur.

Kerstboomverbranding in Midwoud - NH Nieuws

Even is er paniek. Want waar is toch het winnende lootje gebleven? Als het papiertje is gevonden mogen Daan, Siem, Ruben en Ravi uit Midwoud de zorgvuldig opgebouwde stapel kerstbomen aansteken, uiteraard onder toeziend oog van de brandweer. Het is een vrolijke traditie, die in Mid- en Oostwoud nog altijd stand houdt. Best bijzonder, want verder in de gemeente is er alleen in Twisk nog een verbranding. Tekst gaat verder onder de foto

Daan, Siem, Ruben en Ravi met burgemeester Pijl en Ralph Maitimo van de Dorpsraad - Foto: Aangeleverd

De verbranding wordt georganiseerd door de dorpsraad DMO, in samenwerking met de brandweer van Nibbixwoud, die ervoor zorgt dat alles goed - en bovenal veilig - verloopt. "De fik erin!", geeft DMO-voorzitter Ralph Maitimo vrolijk het startsein. De verbranding zelf levert spectaculaire beelden op. In totaal gaan zo'n 300 bomen op de brandstapel. Met een prachtig vreugdevuur tot gevolg. Een half uur later is er van de verzameling bomen niets meer over.

Weinig kerstboomverbrandingen: "Nieuwe aanvragen worden afgewezen" In de gemeente Medemblik wordt alleen in Twisk en Midwoud/Oostwoud een verbranding toegestaan, zegt de gemeente in een reactie. In de overige dorpen worden de bomen versnipperd. "Er is een heel aantal jaar geleden in West-Fries verband tussen de gemeenten en de voormalige milieudienst afgesproken om – uit milieuoverwegingen- geen kerstboomverbrandingen meer toe te staan in West-Friesland. De bestaande verbrandingen mogen vanuit traditie in stand blijven door middel van een ontheffing via de Omgevingsdienst en een evenementenvergunning via de gemeente. In onze gemeente gaat het dan om de dorpen Twisk en Midwoud/Oostwoud. Nieuwe aanvragen worden afgewezen."