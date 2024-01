Brutale vraag in Facebookgroep Amsterdam Durft te Vragen levert huwelijk op: "Ik ben nou eenmaal impulsief"

Eind december, na acht maanden daten, vroeg Justus zijn vriendin Rosanne ten huwelijk. Hun romance begon in het voorjaar van 2023 met één brutale vraag in de Amsterdamse Facebookgroep Amsterdam Durft te Vragen: "Zin om een terrasje te pakken?"

De meest opmerkelijke vraag die Rosanne in de groep ooit kreeg, is of ze op date wilde. Met Justus, inderdaad. "Iemand had geklaagd over het platte taalgebruik van haar date, en of het terecht was dat ze daar op afknapte. Waarop ik reageerde: ik zou daar ook op afknappen, maar ik ben 40 en single dus misschien doe ik het niet goed."

"Ja, 'Ik hoorde een knal' komt heel vaak terug", legt Rosanne Wijnsma uit. De knal-vraag heeft inmiddels de status van running gag in de groep. "En dan reageert er steevast iemand met 'komt door 5G', dat is ook een standaardgrap. En tuurlijk is er ook altijd iemand die serieus antwoord kan geven op de vraag."

Maar de plaats van handeling - de Facebook-groep Amsterdam Durft Te Vragen - voelt volgens fans dan ook niet als een verzameling onbekenden. "Je kan er de gekste dingen vragen, maar ook heel serieuze, intieme vragen", zegt Justus. Er zijn zijn geen grenzen over wat je kan vragen: waar je de beste sushi haalt, of anderen ook zo'n gekke keelpijn hebben - en natuurlijk de klassieker: waar kwam die knal van daarnet vandaan?

"We maakten direct grapjes, het was heel ontspannen"

Justus ziet het bericht, is direct gecharmeerd en trekt de stoute schoenen aan. Niet veel later en na wat contact via WhatsApp zien de twee elkaar voor het eerst in het echt. "Dat was eigenlijk direct heel gezellig", herinnert Justus zich de date in het Amstelpark. Rosanne: "We maakten direct grapjes, het was heel ontspannen."

Acht maanden, talloze dates en één vakantie in de Ardennen later is het stel officieel verloofd. En natuurlijk werd de Facebookgroep op de hoogte gesteld. "Dat is in één nacht ontploft," vertelt Rosanne. Justus: "Trouwambtenaren en fotografen hebben al hun diensten aangeboden." Meerdere leden opperden of ze niet met de hele Facebookgroep - krap 42.000 leden - naar de trouwerij moeten komen.

Crowdfundactie

Voor het zover is, moet er nog wel even gespaard worden. Justus en Rosanne hebben allebei een zware tijd achter de rug, onder meer door een burn-out. Het aanstaande bruidspaar is inmiddels een crowdfundactie gestart.

Alle andere vragen - bestemming van een huwelijksreis, locatie van de plechtigheid - blijven daardoor nog eventjes op de plank liggen. Het zou wat: voorlopig genieten Rosanne en Justus van hun roze wolk. Gesteund door hun familie, hun vrienden én door duizenden Facebook-vrienden.