Liveblog: Ajax verslaat Hannover 96 nu wel en Irene Schouten pakt goud op ploegenachtervolging

Het eerste sportweekend van 2024 is begonnen. Zoals ieder weekend houdt NH Sport je op de hoogte van al het regionale sportnieuws uit Noord-Holland. Zo is de laatste dag van de EK afstanden met Irene Schouten, Isabel Grevelt en Janno Botman, Ajax oefent tegen Hannover 96 en SEW komt in actie tegen Venlo. Tips? Mail dan naar [email protected].