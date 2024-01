Jongeren uit Saendelft voetballen tegen boa's en raadsleden voor meer onderling begrip

Sport verbindt en verbroedert. Het is misschien een cliché, maar het werkt wel, weet jongerenwerker Kamal Qebayli in de Zaanse wijk Saendelft. Op de laatste dag van de kerstvakantie voetballen zijn jongens tegen boa's en gemeenteraadsleden.

Het is druk in sporthal Trias, waar tientallen jongeren uit Zaanstad, Haarlem, Schagen en Middenmeer strijden om de SMD-cup. De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening in Zaanstad organiseert dit voetbalfestijn.

Het hoogtepunt voor Kamal is de wedstrijd tegen de boa's en de gemeenteraadsleden van Zaanstad. Niet zozeer sportief, want in een mum van tijd staat het 2-0 voor de jongeren. Het gaat Kamal vooral om de kennismaking, het contact maken en wederzijds begrip. "Dat de jongens zien dat achter een uniform een mens schuilgaat die ook gewoon van voetbal houdt."

Problemen

Kamal is een van de vier jongerenwerkers. "Eigenlijk te weinig als je ziet hoe groot de problemen onder veel jongeren in Saendelft zijn. Veel verwaarlozing, armoede en ook criminaliteit." Maar vandaag ligt in de sporthal het accent op de leuke kanten. Sporten, eten, chillen en voetballen. Zowel in het echt als in een game op een van de grote schermen.

Melchior Mattens, raadslid namens de Partij van de Dieren, ziet vanaf de tribune hoe zijn collega's in de pan worden gehakt. Het deert het hem niet, want ook bij hem gaat het om samenzijn. "Het is belangrijk dat jongeren de ruimte krijgen om leuke dingen te doen zoals sport. En niet alleen onzinnig op straat hangen."