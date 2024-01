Politie ziet stijging straatroven: "Loop in groepen, zonder oordopjes en niet in donker"

De politie in Zuid waarschuwt jongeren voor straatrovers. Er zou een 'stijgende lijn in het aantal straatroven' te zien zijn.

Vooral jongeren zijn daarvan het slachtoffer. De politie geeft hen daarom via Instagram verschillende tips.

Zo wordt aangeraden om altijd op goed verlichte gebieden te lopen en afgelegen paden, vooral 's avonds, te vermijden. Het gebruik van een telefoon en oordopjes raadt de politie af, omdat jongeren zich dan minder bewust van hun omgeving zijn.

"Reis in groepen, vooral ‘s avonds. Samen sta je sterker en verminderen we de kans op ongewenste incidenten", schrijft de politie ook. "Draag je tas aan de voorzijde en zorg dat deze goed gesloten is. Wees alert op je persoonlijke bezittingen. Neem beperkt waardevolle spullen met u mee."

De politie is verder naar eigen zeggen 'zowel op de voorgrond als achtergrond druk bezig om alles in kaart te brengen en te handhaven'. Bij spoed of verdachte situaties wordt gevraagd 112 te bellen, ook hoopt de politie dat slachtoffers altijd aangifte doen. Dat zou 'essentieel zijn voor effectieve aanpak van dit probleem'.