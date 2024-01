Stuk straat plots alleen voor Singelgrachtgarage: "Vast achter bureau bedacht"

Wie op het Frederik Hendrikplantsoen rijdt, komt sinds de herinrichting van de straat een hek tegen. Het stukje weg is daar namelijk alleen nog bedoeld voor gebruikers van de Singelgrachtgarage. Maar dat staat pas op het laatste moment aangegeven en de garage is bovendien nog helemaal niet in gebruik.

Vanaf de Nassaukade rechts afslaan naar het Frederik Hendrikplantsoen mag nu niet meer. Verderop, ter hoogte van de parkeergarage, staat een bord met de verplichte rijrichting de garage in. Veel automobilisten weten dat niet, ontdekte de Westkrant . En ook in de paar uur dat AT5 bij de garage staat rijden er een hoop automobilisten recht op het hek af, om op het laatst de trambaan op te gaan.

"Het zou wel handig zijn als ze er misschien een bordje neerzetten", vindt een fietser. "Of het gewoon helemaal afsluiten. Want de parkeergarage is nog dicht, dan heeft het niet zoveel zin om hier te rijden." Een voetganger denkt dat de gemeente soms niet weet wat ze doet. "Je kunt achter een bureau wel van alles zitten klaarstomen, maar de praktijk is soms heel anders, hè."

Maatregelen

Een andere bewoner voorspelt maatregelen. "Als die ambtenaar die hierover gaat dit op het Frederik Hendrikplantsoen ziet, gaat hij op de Nassaukade een handhaver neerzetten. Kijk ik zeg altijd tegen de ambtenaar. Slapen doe je in je bed."

Volgens de woordvoerder is de gemeente vooralsnog iets anders van plan. Er wordt namelijk nog 'gekeken of er bewegwijzering op de Nassaukade kan komen om de situatie duidelijker te maken'.