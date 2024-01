Schaatskoorts: Lenie wil niet weten van ophouden met haar ‘schaatsruilbeurs’

Vanuit het schuurtje naast haar huis bedient Lenie Hugtenburg al bijna 50 jaar vele Haarlemse schaatsliefhebbers. Een hobby die wat uit de hand liep, maar voor haar geen moment als werk voelt. Al helemaal niet op pensioengerechtigde leeftijd.

Lenie Hugtenburg - Foto: NH Media / Maikel Ineke

Lenie Hugtenburg weet het zeker: haar leeftijd wil ze echt niet noemen. "Straks denken de mensen nog dat ik oud ben." De trotse verhalen over haar afgestudeerde kleinzoon en het werk van haar kleindochter lichten ondertussen wel een klein tipje van de sluier op. Niet zo lang geleden heeft haar dochter stiekem de schaatsen van Lenie verkocht. Ze wilde niet dat haar moeder zou vallen op het ijs en iets zou breken. In de schuur aan het Liewegje in Haarlem heeft Lenie nog wel een grote voorraad schaatsen, maar ze heeft er vrede mee dat die alleen voor de klanten van haar winkeltje bestemd zijn. Hoe het begon Bijna vijftig jaar geleden startte Lenie haar ‘schaatsruilbeurs’ in datzelfde schuurtje. "Het was een koude winter. Hier om ons heen waren toen nog veel sloten. Ik wilde met mijn dochter het ijs op, maar haar schaatsen waren te klein geworden. Ze zat in de tweede klas van het gymnasium en nog midden in de groei."

"Ik besloot een ruilbeurs te organiseren, tot mijn verrassing stond mijn schuurtje vol" Lenie Hugtenburg

"Nieuwe schaatsen waren prijzig en ik stelde mij voor dat andere ouders daar ook mee te maken hadden. Ik besloot een ruilbeurs te organiseren, de volgende avond al. Tot mijn verrassing kwamen er meer dan dertig personen op af en stond mijn schuurtje vol." Lenie bleef werken als podoloog, maar een nieuwe, tweede carrière was geboren. Jaarlijks stort ze zich van half september tot begin april op de ruilbeurs. Er werden aanvankelijk alleen schaatsen geruild, na enkele jaren begon Lenie ook schaatsen van de bekende merken te verkopen. Speciale politie "Ik had al snel een grote klantenkring opgebouwd. Dat was ook de andere schaatsenverkopers in de stad opgevallen. Die hebben toen de speciale politie op mij af gestuurd. Ze hadden geen poot om op te staan. Ik was opgeleid als podoloog, dus kon goed advies geven. En ik stond netjes ingeschreven bij de Kamer van Koophandel." Tekst loopt door onder de foto.

Schaatsruilbeurs van Lenie Hugtenburg - Foto: NH Media / Maikel Ineke