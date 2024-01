Dienstregeling rond Schiphol komende weken weer op de schop door renovatie tunnels

Vanwege werk aan het spoor in de Schipholtunnels moeten treinreizigers van en naar het vliegveld dit weekend rekening houden met een aangepaste dienstregeling. En dat is nog maar een voorproefje, want ook tussen medio januari en de eerste week van februari rijden er minder treinen.

NS-kaartautomaten op Schiphol Plaza - Foto: NS

De werkzaamheden zijn onderdeel van een monsterklus voor ProRail, waarbij tot 2028 de tunnels en installaties grondig worden gerenoveerd. Zo worden onder andere de sporen, dwarsliggers en bovenleidingen vervangen. Dat betekent dat sommige sporen soms niet toegankelijk zijn, en er minder treinen van het station gebruik kunnen maken.

De werkzaamheden betekenen dat reizigers rekening moeten houden met extra reistijd, vaker moeten overstappen of dat hun trein van een ander perron dan gebruikelijk vertrekt. De NS adviseert vlak voor vertrek de actuele vertrektijd in de app te controleren. De beperkingen dit weekend gelden van zaterdagochtend 4.00 uur tot maandagochtend 2.00 uur. De NS verwacht dat je een kwartier langer onderweg bent naar Schiphol. In de nacht van zaterdag op zondag zet de NS pendelbussen in tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Hinder op langere termijn De hinder is daarmee nog niet voorbij, want vanaf volgende week zaterdag 13 januari tot en met 4 februari is weer een aantal sporen buiten gebruik. Ook dan rijden er minder treinen. Tijdens de weekenden van 20 januari en 3 februari rijden er geen treinen tussen Schiphol en Amsterdam-Sloterdijk. Dat geldt van zaterdagochtend 4.00 uur tot maandagochtend 2.00 uur.