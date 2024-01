Zoveelste storing Leimuiderbrug verholpen: N207 weer volledig open

Vanwege een storing aan de Leimuiderbrug moesten sommige automobilisten tijdens de avondspits een half uur bij hun reistijd optellen. Inmiddels is de storing verholpen en de N207 weer in beide richtingen volledig toegankelijk.

De provincie Noord-Holland liet vanmiddag weten dat het brugdek niet wilde sluiten . De storing begon rond 15.30 uur. De N207 bleef dus wel gewoon open, alleen ter hoogte van de brug was de weg afgesloten. Ook scheepvaart kon de brug niet passeren.

Zo vlak voor de vrijdagavondspits kwam de storing flink ongelegen. Verkeer tussen Alphen aan den Rijn en Hillegom was bijna een half uur extra kwijt, meldde de ANWB. Omrijden kon via de N446 en de A4.

De Leimuiderbrug wordt geregeld getroffen door storingen. In december was de brug nog twee weken buiten gebruik vanwege groot onderhoud. Vier dagen na de heropening was er ook al een storing.