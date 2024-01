Nibbixwoud aA nl Een waterbergende weg houdt de voeten droog en de bomen nat

Het klinkt te mooi om waar te zijn. Een weg die grote hoeveelheden water van een hoosbui opslaat, en tegelijkertijd zorgt dat de natuur niet uitdroogt bij extreme hitte. Met een ingenieus, maar simpel systeem, zorgt deze op het oog doodgewone straat in Nibbixwoud, ervoor dat we nooit teveel of te weinig water hebben.

wateroverlast - Foto: NH Media

Na maanden van regen, regen en nog eens regen, is de Noord-Hollandse bodem verzadigd en staat het water ons tot aan de lippen. Helaas is de waterbergende weg daarvoor niet de oplossing en helpen alleen zandzakken om het oprukkende water tegen te houden. Maar de kans is groot dat we deze zomer snakken naar een flinke bui, omdat de natuur en de akkers uitgedroogd zijn. Het klimaat verandert en het is duidelijk dat wij niet stil kunnen blijven zitten. Daarom bedacht een ingenieursbureau uit Alkmaar een oplossing. In plaats dat we het regenwater zo snel mogelijk weg laten stromen uit de woonwijk en wegpompen naar de zee, zorgt een ondergronds systeem ervoor dat het water onder de weg wordt opgeslagen. Daar zakt het langzaam in de grond en blijft het grondwaterpeil op het juiste niveau.

Doorsnede van de waterbergende weg - Foto: NH Media

De ruimte tussen de fundering van betongranulaat onder de straatklinkers is geschikt om duizenden liters water op te slaan. Het blijft dus in de wijk en zorgt ervoor dat er genoeg grondwater in de bodem blijft, waardoor bomen en struiken ook in tijden van droogte in leven blijven. Het systeem werkt vooral bij zomerse hoosbuien.

Voor langdurige regen, zoals afgelopen maanden, hoeven buurtbewoners zich geen zorgen te maken. Als het grondwater te hoog komt, wordt het regenwater alsnog via een rioolbuis afgevoerd worden waardoor de kruipruimtes van de huizen droog blijven. Een naastgelegen speelveld doet in geval van nood dienst als overloop. Door de langdurige regenval van dit moment is het daar nu drassig.

In noodgevallen loopt het speelveld onder water - Foto: NH Media

Om te voorkomen dat straten blank komen te staan of de natuur uitdroogt zullen we vaker regentuinen, wadi's of vijvers in de stad aan moeten leggen. Bij een kantoorgebouw in Hilversum is dat gebeurt. De Gooise zandgronden kampen snel met droogte omdat het grondwater op zo'n 7 meter diepte zit. Door het regenwater in de kantoortuin op te vangen blijft de tuin groen en hoeft de bestaande riolering niet uitgebreid te worden.

regentuin in Hilversum - Foto: NH Media