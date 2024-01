Carnaval voor mensen met beperking belooft opnieuw groot feest te worden

Het carnaval voor mensen met een beperking in Heemskerk komt er weer aan. Op 28 januari is het zover, het belooft weer een groot feest te worden. "Ze kijken er het hele jaar naar uit", vertelt Jan Laan, de helft van het duo de Wico's.

Zo’n 180 tot 200 mensen met een verstandelijke beperking komen verkleed af op dit jaarlijkse feest. 's Ochtends spelen de Wico’s hun bekendste hits en lopen de gasten de polonaise met Dweilorkest Laadoeje. Clown Alfred is van de partij en als klap op de vuurpijl komt Mr. Playbackshow himself: Hennie Huisman. Hij gaat een echte playbackshow presenteren voor en door de mensen met een beperking.

De Jansheeren en de Wico’s hebben zo’n acht jaar geleden het stokje overgenomen om dit speciale evenement te organiseren, nadat Stichting Sociaal Carnaval Castricum ermee stopte. De Wico's spelen al 15 jaar op dit festival. "Wij hebben het overgenomen, want we vonden het zo zonde dat het stopte. Als je die mensen meemaakt, hoe ze genieten en meezingen."

Pro deo

Alle artiesten staan daar voor eigen rekening. "Het is allemaal pro deo. Het is een sociaal project tegenover mensen met beperking. Het is gewoon heel dankbaar werk, echt zo gaaf en geeft zoveel voldoening", vertelt Jan.

De carnaval is op 28 januari en begint om 10.30 tot een uur of 16.00. Opgeven voor de playbackshow en kaarten kopen kan nog steeds. Ga daarvoor naar de website van de Jansheeren.