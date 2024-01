'Ik voel het!' Populaire postbode Baba krijgt flinke steun in de rug van 'zijn' Wijk aan Zee

Wijk aan Zee heeft zijn 'kerstengel' Baba Tinting (37) vleugels gegeven. De mateloos vrolijke en populaire dorpspostbode ging jarenlang door weer en wind op een oude, geleende fiets. "Niet okee", vindt Wijk aan Zeeër Annemarie Deen en met haar vele dorpsgenoten. Ze verrasten hem met een flinke steun in de rug. Baba is verrukt: "Hoppa, nee hoor!?"

"Iedereen vindt jou de leukste postbode en we zien je elke dag zwoegen op de fiets", leidt Annemarie het cadeau in. Zeker in de drukke decembermaand maakte Baba lange dagen om alle kaartjes en brieven op tijd te bezorgen.

Onacceptabel vindt Annemarie het, zeker voor iemand die alle complimenten verdient. Baba wuift de complimenten weg: "Jullie maken mijn werk makkelijk", refereert hij aan alle positieve reactie die hij oproept en krijgt.

Het cadeau gaat zijn leven een stuk gemakkelijker maken, denkt Baba. "Wat ik ga doen met de tijd die ik win? Lekker uitrusten."