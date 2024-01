Woning Rijsenhout zwaarbeschadigd door brand, brandweer redt hond uit vlammenzee

Een woning aan de Vrijheidstraat in Rijsenhout is aan het begin van de middag volledig uitgebrand. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer heeft nog wel een hond uit de vlammenzee gered.

Woning Rijsenhout uitgebrand, brandweer redt hond uit vlammenzee - Foto: VLN Nieuws

Dat zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland tegen NH. De brand begon door onbekende oorzaak rond 12.45 uur in de woonkamer, en is door de bewoner zelf bij de hulpdiensten gemeld. De toegesnelde brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de woning helemaal uitbrandde. "We hebben nog wel een hond uit de woning gered", vertelt de woordvoerder. Nadat het dier uit de woning was gehaald, kreeg hij buiten zuurstof toegediend. "Hij moet zometeen alleen even een dekentje krijgen", zegt de man die zich over de hond ontfermt. Lees verder onder de video

Hond aan zuurstof na woningbrand Rijsenhout - NH Nieuws

Ambulancepersoneel heeft de bewoner nagekeken, omdat hij rook had ingeademd. Behandeling in het ziekenhuis bleek uiteindelijk niet nodig. Hogergelegen verdiepingen van het huis zijn vrijwel gespaard gebleven. "Daar is wel rook naar binnengetrokken, maar geen brandschade", aldus de woordvoerder. Hoverboard Over de oorzaak is nog niets bekend, maar op foto's van de nasleep van de brand is een verbrand hoverboard te zien. Volgens onbevestigde berichten zou daar kortsluiting in zijn ontstaan.