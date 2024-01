Benedenwoning Rijsenhout uitgebrand, brandweer redt hond uit vlammenzee

Een benedenwoning aan de Vrijheidstraat in Rijsenhout is aan het begin van de middag volledig uitgebrand. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer heeft nog wel een hond uit de vlammenzee gered.

Dat zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland tegen NH.

De brand begon door onbekende oorzaak rond 12.45 uur in de woonkamer, en is door de bewoner zelf bij de hulpdiensten gemeld. De toegesnelde brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de woning helemaal uitbrandde. "We hebben nog wel een hond uit de woning gered."

