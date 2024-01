Strijd om de meeste kerstbomen: "De ouders lijken wel fanatieker te zijn dan de kinderen"

Door alle bomen is het (kerst)bos niet meer te zien in de achtertuin van de 11-jarige Jesse uit Den Helder. Met de 11-jarige Wies en andere gezinsleden zijn ze de afgelopen weken druk bezig geweest met het verzamelen van afgedankte kerstbomen. "We zijn vorig jaar tot het gaatje gegaan om meer bomen te verzamelen dan de winnaar van Julianadorp", vertelt Jesses moeder Annelies Luijken. Ze lacht: "De ouders lijken wel fanatieker dan de kinderen."

"Vorig jaar was het 'oorlog' met Julianadorp", zegt Annelies Luijken, de moeder van Jesse. "We zijn echt tot het gaatje gegaan om meer kerstbomen te verzamelen dan Julianadorp. Altijd waren we tweede, maar toen hadden we met 416 bomen nipt gewonnen. Nu hebben we er minder werk van gemaakt, al weten veel mensen ons toch wel te vinden en komen ze hun bomen brengen."

Ze kunnen het niet laten om tóch die ene boom nog mee te nemen die ze zien liggen. Al ligt de hele auto vol: hij moet en hij zal erin passen. "We gaan hem dan toch weer meeslepen." Waar ze vorig jaar de afgedankte kerstbomen van een restaurant kregen, hebben ze nu de niet verkochte bomen van een supermarkt in hun bezit weten te krijgen.

In beider tuin liggen zo'n 150 bomen. "Morgen moeten we allemaal aan de bak", vertelt Noah's moeder Daniëlle Heuvelman-van Hamersveld. "Om de kinderen te helpen met alle bomen naar het centrale ophaalpunt te brengen." Ook Noah en Joost weten nog niet wat ze met het opgehaalde geld willen gaan doen. "Misschien dat we ermee naar een pretpark gaan."

Wie ook heel veel bomen in de tuin hebben liggen, zijn Noah (10) en Joost (9), eveneens uit Nieuw Den Helder. "We doen het nu voor de tweede keer. Vorig jaar hadden we 50 bomen en nu zitten we op 310." De kinderen hebben heel veel gelopen om zoveel mogelijk bomen te verzamelen. Hun ouders hebben ze met een aanhanger een beetje geholpen. "Na kerst zijn we begonnen. Ik vind het een leuke wedstrijd, en dan hoef je ook niet zoveel binnen te zitten."

De 9-jarige Nova, haar zusje en haar beste vriendin Maria hebben nog niet zoveel bomen verzameld als Jesse, Wies, Noah en Joost. Maar even goed zijn ze heel trots op de 30 bomen die nu bij ze in de achtertuin in Indische buurt liggen. "We doen voor het eerst mee. We hebben twee leenhondjes en als we dan met ze een rondje lopen, zien we vaak kerstbomen liggen."

Ze hebben tijdens het lopen handschoenen bij zich en ze slepen de bomen dan mee naar huis. "De tuin ligt zo vol dat we er nog net door kunnen met onze fiets", vertellen de meiden. Nova is bijna jarig. Ze wil heel graag een metaaldetector voor haar verjaardag. Maar krijgt ze hem niet, dan gaat ze dankzij de opbrengst van de kerstbomen ervoor beginnen te sparen.

De kerstbomen worden vandaag opgehaald in Den Helder. Tussen 9 en 12 januari worden ze opgehaald in de gemeente Schagen en zowel Hollands Kroon als Texel stellen op 10 januari de inzamelpunten open voor de kinderen. Overal krijgen ze 50 eurocent per boom.