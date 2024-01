Route Halve marathon van Egmond aangepast vanwege hevige regenval

"We zijn bezig met het aanpassen van de route op basis van de regen en de waterstand", laat organisator Jan-Willem Mijderwijk weten. De regenval was de afgelopen tijd overal hoog, zo ook in de Egmondse duinen.

Kom soep

Toch hoeven de renners en supporters niet geheel een andere route te belopen, volgens de organisator vallen de aanpassingen mee. Een van de aanpassingen in de route is in Egmond zelf. Voorzitter Jan de Jong van voetbalclub van Egmondia vertelt dat de grote tent, waar de lopers zich in omkleden en een kom soep kunnen krijgen, dit jaar wordt verplaatst.

"De tent is enorm en op het voetbalveld kan hij niet staan door het hoge water." De tent wordt daarom naar de sporthal geplaatst. "Er komen drieduizend mensen langs die tent, zonder had het niet gekund."

Jan vertelt dat er langs het voetbalveld een sintelbaan loopt, die nu helemaal onder water staat. "Als het gaat vriezen kunnen de kinderen er volgende week op schaatsen", zegt Jan opgewekt. Hij heeft een zeer positieve houding tegenover de marathon van volgende week. "Zoals Johan Cruijff altijd zei: 'Elk voordeel heb z'n nadeel'", lacht de voorzitter.

Dinsdag meer duidelijkheid

Mijderwijk van Le Champion laat weten dat er naar alle waarschijnlijkheid dinsdag meer duidelijkheid komt over hoe de route nu precies zal verlopen. De organisatie gaat eerst om de tafel met de gemeente over de oplossingen.