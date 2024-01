Bewoners vuurtoren Paard van Marken en Camping in Edam vechten tegen het water

"Alle hulp van gisteren is alweer weggespoeld. De aannemer is nu onderweg met grote big bags", vertelt bewoonster Liliane Spijker. Het schiereiland heeft te kampen met enorme overlast door het extreem hoge water.

Zorgen in Edam

Naast dat er komend weekend een grote piek wordt verwacht qua waterhoogte, gaat het ook vriezen. "We maken ons best wel zorgen", zegt Liliane.

Ook in Edam maken ze zich grote zorgen. Wil Ouwehand, van camping Strandbad, maakt zich grote zorgen om het water en ook op het ijs zit hij niet te wachten. Zijn camping ligt in Edam aan het Markermeer. "Ik heb vannacht een uurtje geslapen", vertelt hij. Daarna heeft hij gelijk de pomp aangezet en de boel in de gaten gehouden. "Nu is het duimen dat het water buiten blijft."