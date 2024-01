Oud-directeur Kanjer Wens ontkent misbruik van minderjarigen en gaat in hoger beroep

Peter V., de oud-directeur van Stichting Kanjer Wens, gaat in hoger beroep. Dat laat zijn advocaat weten aan Omroep Flevoland. De 55-jarige Almeerder werd in december door de rechtbank veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het seksueel misbruiken van zeker dertien minderjarige jongens en het vervaardigen van kinderporno.

Als directeur van stichting Kanjer Wens organiseerde V. uitjes en gaf hij cadeaus aan chronisch en ernstig zieke kinderen. Zo ontmoette hij een groot deel van zijn slachtoffers. De meeste van zijn slachtoffers komen uit Almere.

Eén van de misbruikzaken speelde zich af in Hilversum. Ook ontmoette hij zijn slachtoffers toen hij trainer was voor een voetbalclub in Weesp. Het misbruik vond plaats tussen 2006 en 2021. De slachtoffers waren toentertijd tussen de 8 en 15 jaar oud. Twee weken geleden werd V. in de rechtbank van Lelystad veroordeeld. Dit leidde tot veel emotie in de rechtbank.

Emotionele behandeling

In november werden maar liefst twee dagen uitgetrokken om deze zaak inhoudelijk te behandelen. Tijdens deze dagen werd gedetailleerd ingegaan op de seksuele expliciete details van de heftige zedenzaak. Uiteindelijk maakte het Openbaar Ministerie bekend dat ze twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging eiste tegen V.

Ook de slachtoffers en de ouders van de slachtoffers mochten in november gebruik maken van hun spreekrecht. Dit leidde tot een emotionele dag in de rechtbank. "Het aantal mensen in de rechtbank hier vandaag geeft aan hoe groot jouw smerige rooftocht is geweest. Wat was het waard?", zo klonk het. V. zelf ontkende in alle toonaarden.