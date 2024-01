IJmondse voedselbank houdt hoofd boven water ondanks stijgende armoede

De IJmondse voedselbank kan de werkdruk, ondanks de stijgende armoede in Nederland, nog steeds aan. Het aantal gezinnen dat afhankelijk is van de voedselbank is wel toegenomen, maar van een wachtlijst is vooralsnog geen sprake.

Foto: Flickr / Alf Melin

Niet overal in Nederland is dat het geval. Uit onderzoek van het Armoedefonds blijkt dat de druk op lokale armoedehulporganisaties het afgelopen jaar enorm is toegenomen door de energiecrisis en de stijgende inflatie. Als gevolg hiervan werkt een op de negen hulporganisaties nu met een wachtrij. Niet iedereen die een beroep doet op bijvoorbeeld voedselhulp kan direct geholpen worden. Dat is dus bij de voedselbank in de IJmond niet het geval. "Wij hebben zeker een toename ervaren met name eind vorig jaar, van 120 gezinnen naar 180", vertelt Martien Herruer van Stichting Voedselbank IJmond-Noord. "Dat is nu teruggelopen naar 150 gezinnen. We kunnen het bijbenen, maar we hebben wel moeten opschalen. Op vrijdag moeten we alles vervoeren naar de gemeenten, waar het wordt uitgedeeld en moeten we extra ritten rijden. Maar dat gaat nog precies."

Terugbetaling coronasteun Bij Schuldhulpmaatje IJmond werken ze wel met een wachtlijst. "We zijn druk bezig om deze weg te werken en nieuwe vrijwilligers te certificeren", zegt Martin Mons. De stijging bij deze organisatie zit voor een groot deel in het aantal zzp-ers dat zich meldt. "Dat heeft te maken met dat de zzp-ers de coronasteun moeten terugbetalen aan de overheid. Als blijkt dat ze die steun toch niet meer terug kunnen betalen, werpen ze zich in de schulden. Het grote probleem dat ze ook hun administratie hebben verwaarloosd. We kunnen pas helpen als de deze op orde is."

200 gezinnen Voor dit jaar voorziet Herruer ook nog geen problemen bij de voedselbank. "Het is afhankelijk van de economische situatie. We zullen niet meer terug gaan naar 120 gezinnen, maar ik verwacht dat we tussen de 120 en de 170 gezinnen blijven. Tot 200 gezinnen kunnen we goed aan."